Die Reise führt den Aufsteiger, der am ersten Spieltag mit einem 1:0-Heimsieg gegen den FV Lörrach-Brombach für Aufsehen sorgte, am Samstag zum SC Wyhl (Anpfiff: 15.30 Uhr). Der Fußball-Landesligist vom Kaiserstuhl sorgte am ersten Spieltag mit dem Auswärtssieg beim hoch gewetteten FV Herbolzheim für Aufsehen. „Für mich ist der SC Wyhl im Titelrennen ein Geheimfavorit“, merkte Binzens Co.-Trainer Karl-Frieder Sütterlin an.