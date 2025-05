LÖRRACH. Mächtig was los war unter der Woche beim TuS Lörrach-Stetten. Da kamen möglicherweise sogar die hiesigen Tageszeitungen kurz mal ins Schwitzen. Fast täglich präsentierte der Traditionsklub von der Tullastraße Neuzugänge wie unter anderem Alessio Paciulli oder auch Semsettin Essiz. Und offenbar war das noch nicht alles. „Es wird noch den einen oder anderen Neuen geben“, verrät TuS-Coach Sascha Müller vor dem Auswärtsspiel am Sonntag, 14 Uhr, beim Vorletzten FC Hochrhein, der noch um den Klassenerhalt kämpft. Es dürfte kein Geheimnis sein, dass die Stettener natürlich auch aufgrund der jüngsten Verpflichtungen in der kommenden Spielzeit oben wieder ein Wörtchen mitreden wollen. „Klar haben wir unsere Vorstellungen, aber sportlichen Erfolg kann man nur bedingt planen. Wichtig ist, dass wir zum einen die Basis schaffen, um nächste Saison eine gute Runde zu spielen, und zum anderen die Kaderverjüngung - sowohl mit eigenen Jugendspielern als auch Externen - vorantreiben“, erklärt Müller. Dass der TuS vermehrt auch auf junge Spieler setzt, war in der Vergangenheit nicht immer so. „Es kommt auch immer darauf an, was man für Möglichkeiten hat. Die Gegebenheiten haben sich mittlerweile geändert.“ Nicht mehr zum Einsatz kommen kann in dieser Runde indes Fabio Viteritti. Der Ex-Profi brach sich vor Wochenfrist beim 1:4 im Duell mit dem FC Wittlingen das Handgelenk. fas