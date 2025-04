Fußball: TuS muss sich neue Trainer suchen

„Wir sind zwar mit einem Verein in Kontakt, aber konkret ist noch nichts“, erklärt Erdogan, der 2018 zum ersten Mal nach Maulburg kam. Nach einem kurzen Intermezzo beim FV Lörrach-Brombach, für den er zwölf Spiele in der Oberliga bestritten hat, zog es ihn 2021 erneut zum TuS. Für Maulburg steht nach zwei Niederlagen in Folge am Sonntag, 15 Uhr, ein Auswärtsspiel beim FC Steinen-Höllstein auf der Agenda.

Zwei formstarke Teams duellieren sich am Samstag (16 Uhr) am Oberfeld in der Partie des SV Schopfheim gegen den FC Hausen. Während der FCH zuletzt drei Siege am Stück feierte, holte die Mannschaft von Trainer Michael Gessner sogar vier „Dreier“ in Serie. Von der Abstiegszone haben sich die beiden Klubs nun erst einmal ein wenig befreien können. Sowohl für Gessner als auch für Hausens Trainer Michael Brunner ist die Fitness der ausschlaggebende Punkt für die Formkurve. „Wir sind nach der Fasnachtspause immer besser und fitter geworden und können auch auf mehrere Spieler zurückgreifen und sind in der Breite gut aufgestellt“, freut sich Brunner.