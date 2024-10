Fußball: TuS rackert sich zum Remis

In den ersten Minuten war das Spiel zunächst geprägt von Ungenauigkeiten, es gelang keiner der beiden Mannschaften, längere Ballbesitzphasen zu verbuchen. Doch wurde es spektakulär: Nach einer schnellen Umschaltaktion des FSV war Björn Gutjahr auf und davon, wurde kurz vor dem Sechzehner jedoch von TuS-Kapitän David Bosek mit einer Grätsche von den Beinen geholt. Mit Gelb war er in dieser Situation noch gut bedient. Den fälligen Freistoß aus halblinker Position verwandelte dann Wissam Hussein Kassem sehenswert ins linke, obere Eck zur Rheinfelder Führung.

TuS-Keeper Zähringermacht eine starke Partie

In der Folge übernahmen selbstbewusste Rheinfelder angesichts des jüngsten 4:1 Erfolges in Herbolzheim die Kontrolle und kamen in der 30. Minute zu einer Doppelchance, bei der TuS-Schlussmann Niklas Zähringer erst gut gegen Almin Mislimovic parierte, und Ismail Demirci dann den zweiten Versuch von Gutjahr gerade noch von der Linie kratzen konnte. Kurz vor der Pause war es erneut der auffällige Mislimovic auf Seiten der Hausherren, der aus spitzem Winkel frei vor dem Tor auftauchte. Ein weiteres Mal war der 21-jährige Zähringer mit einem schnellen Reflex zur Stelle. In dieser Phase bekamen die Binzener „keinen Zugriff“ und agierten „zu passiv“, konstatierte Binzens Trainer Gianfranco Disanto nach dem Spiel. Mit einem 1:0 ging es in die Pause, wobei der Spielstand zu diesem Zeitpunkt bereits hätte höher ausfallen können.