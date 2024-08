Fußball: TuS reicht ein guter Angriff

Während die Gästespieler nach der bitteren Niederlage enttäuscht ins Leere starrten, skandierte das TuS-Team, indem nicht weniger als sieben ehemalige FVLB-Spieler auf dem Platz standen, „Derbysieger, Derbysieger“. Schon vor einer Woche mussten der FVLB-Tross bei der Pokal-Niederlage gegen den Bezirksligisten TuS Lörrach-Stetten diese Demütigung hinnehmen.

„Wir sind an uns selber gescheitert. Die Chancen waren da, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit, wo der Ball an den Pfosten ging oder wir uns selber im Weg standen. Wir standen stabil, haben sie laufen gelassen. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, außer, dass wir kein Tor geschossen haben“, analysierte FVLB-Cheftrainer Thorsten Szesniak den Auftritt seiner Jungs.