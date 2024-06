In der kürzlich erfolgreich zu Ende gegangenen Saison haben mit Felix Busse und Tim Trefzer bereits zwei Nachwuchstalente mit regelmäßigen Einsätzen den Sprung in den Kader der ersten Mannschaft geschafft. Mit Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison stoßen weitere fünf Nachwuchstalente zu den Binzener Aktivmannschaften. Felix Herbster, der in der abgelaufenen Saison bereits zu einigen Einsätzen in der ersten Mannschaft kam und auch beim entscheidenden Aufstiegsspiel gegen den FC Emmendingen mitwirkte, wird künftig fest zum Kader des Landesligaaufsteigers zählen. Leandro D’Amico, Benjamin Kriechbaum, Manuel Gieszinger und Jonas Rafalski werden zunächst den Weg über die zweite Mannschaft gehen, wobei die Tür zur „Ersten“ natürlich bei einer entsprechenden Entwicklung im ersten Aktivjahr offen bleibt. „Wir freuen uns, dass sich die Jungs für den weiteren Weg beim TuS entschieden haben und sind sicher, dass das die richtige Entscheidung für eine gute Weiterentwicklung ist. pd/nod