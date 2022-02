Fußball TuS Stetten düpiert Landesligisten

TuS Kleines Wiesental – FV Lörrach-Brombach U19 1:4 (0:2). Nichts anbrennen ließ die U19 des FVLB bei ihrem Gastspiel im Kleinen Wiesental. Die Mannschaft von Dennis Weiß kam auf dem Sportplatz Tegernau zu einem ungefährdeten 4:1-Sieg. Johna Trefzer (2.) und David Muck (15.) brachten die Gäste bereits früh in Führung. Den Anschlusstreffer durch Andreas Glagau (62.) machte Jakob Rinza zwei Minuten später wieder zunichte. In der Schlussphase stellte Lovis Romanus (85.) den Endstand her.

SV Herten – SV Eichsel 7:0 (2:0). Eine gelungene Generalprobe gelang dem SV Herten. Mit dem 7:0-Erfolg tankte die Mannschaft von Eike Elsässer ausreichend Selbstbewusstsein, um am kommenden Samstag auch beim Wintercup 2022 ein Wörtchen um den möglichen Turniersieg mitzureden. Jens Murawski traf dabei drei Mal. Da aber sein Mannschaftskollege Tunahan Kocer in der 60. Minute per Elfmeter das 4:0 erzielt hatte, blieb Murawski die Ehre eines Hattricks verwehrt. Den Torreigen eröffnet hatte in der ersten Halbzeit Luis Grether mit zwei Toren.