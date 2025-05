Beim TuS Lörrach-Stetten gibt es zur neuen Saison Veränderungen auf der Trainerbank. Die bisherigen Coaches Sascha Müller und Servet Ay-Güven treten aus beruflichen und privaten Gründen kürzer. Müller bleibt dem Verein in seiner Funktion im Vorstand erhalten, Ay-Güven hatte bereits mehrfach um eine Nachfolgelösung gebeten. Die erste Mannschaft wird künftig vom Trainer-Duo Fabio Viteritti und Andreas Schatz betreut. Viteritti bleibt in der kommenden Saison auch als Spieler aktiv, Schatz führte zuletzt die zweite Mannschaft in die Kreisliga A. Unterstützt wird das Team von Athletiktrainer Michael Stammler, Torwarttrainer Vladimir Lazarov und Teammanager Ninos Shemsdin. Auch bei der „Zweiten“ gibt es einen Wechsel: Florian Zeqiraj übernimmt das Traineramt, Patrick Ofenheusle wird sich um die sportliche Koordination kümmern.