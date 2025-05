Der TuS Lörrach-Stetten gibt einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison in der Fußball-Bezirksliga bekannt. Aus dem Nonnenholz wechselt Abdelbari Benai an die Tullastraße. Der 22-Jährige kam vornehmlich in der Kreisliga A West für die „Zweite“ des SV Weil zum Einsatz und erzielte in der aktuellen Spielzeit in 20 Einsätzen fünf Treffer und bereitete sechs weitere vor. „Abdelbari ist ein junger Defensiv-Allrounder, der viel Qualität mitbringt. Er wird das Team verstärken und auf lange Sicht verbessern“, so TuS-Sportchef Franco Viteritti.