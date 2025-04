Fußball: TuS Stetten will Revanche

Aufgrund der zahlreichen verletzungsbedingten Ausfälle musste der Cheftrainer selbst zuletzt wieder einmal die Kickschuhe schnüren. „Für ein, zwei Spiele geht es noch. Für eine längere Zeit funktioniert es aber nicht mehr. Da macht der Körper auch einfach nicht mehr mit.“ Für Samstag sollte der eine oder andere wieder in den Kader zurückkehren. Klar ist, dass der TuS noch eine Rechnung aus dem Hinspiel begleichen möchte, als Müllers Schützlinge mit 2:7 unter die Räder gerieten. Offen ist indes noch, welches Personal in der kommenden Spielzeit bereitsteht. Müller: „Es laufen Gespräche, aber fix ist noch nichts.“

Noch immer sind Spiele in oder gegen Stetten etwas ganz besonderes für Hauingens Coach Mick Fahr. Schließlich hatte er viele Jahre in seiner Karriere beim Nachbarn verbracht. Inzwischen ist der 46-Jährige aber auch schon seit 2016 in Hauingen tätig - und das mit großem Erfolg. Es sieht danach aus, als würden die Hauinger, die überhaupt erst zum dritten Mal in der Bezirksliga sind, die erste Saison nach dem Aufstieg im Mittelfeld der Tabelle beenden.