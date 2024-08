Fußball: TuS verliert – Knie-OP bei Hilpüsch

Zu diesem Zeitpunkt hatte es bereits 2:1 für die Rheinfelder gestanden. Furkan Sen nutzte einen groben Fehler von Bennet Dietel zur frühen Führung aus. Kanderns Neuzugang machte seinen Patzer nur wenig später aber wieder gut. Nach einem Standard war er mit dem Kopf zur Stelle - 1:1. Kurz darauf jubelten wieder die Gastgeber. Yagiz Aydin traf für die Mannschaft von Neu-Trainer Tolga Polat. Nach dem Seitenwechsel hatte Großklaus den erneuten Ausgleich auf dem Fuß. Schlussmann Tobias Marco Saladin parierte jedoch stark. Im Gegenzug sorgte Fabian Venturiero schließlich für die Entscheidung. „Bei diesen Temperaturen war es dann einfach schwer, einen Zwei-Tore-Rückstand noch aufzuholen“, erklärt Großklaus. Auf Seiten der Rheinfelder wurde in der Schlussphase noch Stephan Leipert eingewechselt. Der inzwischen 36 Jahre alte Defensivspezialist war bis 2017 Kapitän der Landesliga-Mannschaft, bevor es ihn zum SV Schwörstadt zog. Seit dem vergangenen Jahr ist er wieder zurück. Bei den Löwenstädtern trainiert er in erster Linie die „Dritte“ in der Kreisliga C.

Eichsel feiert einenSaisonstart nach Maß

Einen Start nach Maß feierte der SV Eichsel. Die Dinkelberger gewannen zuhause mit 3:0 gegen die SpVgg. Bamlach-Rheinweiler. Schon nach 13 Minuten markierte Neuzugang Tolga Odabas seinen ersten Ligatreffer für seinen neuen Verein. Jonas Rach und Patrick Baumgartner durften sich auch in die Torschützenliste eintragen lassen. Auf Bamlacher Seite sah noch Robert-Daniel Girbita die Gelb-Rote Karte.

Siege feierten auch die Reserveteams des SV Weil und FV Lörrach-Brombach. Für die Weiler traf Comebacker Justin Samardzic gleich doppelt. Etwas überraschend verlor Aufstiegsaspirant FC Steinen-Höllstein mit 1:3 in Karsau. Bitter: Steinens Jose Navarro Barea verschoss zudem einen Elfmeter beim Stand von 1:3.