Fußball TuS weist mehr Qualität auf

Wie groß der Konkurrenzkampf beim TuS ist, zeigt, dass Torjäger Kevin Keller erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden war. Mit seinem Doppelpack war er letztlich für den Auswärtssieg mitverantwortlich.

Zwei TuS-Spieler fehlen wegen Corona

Mit einem Sieg am Sonntag könnte Efringen-Kirchen punktemäßig mit der SG FC Wehr-Brennet gleichziehen. Es wäre ein weiterer großer Schritt in Richtung Ligaverbleib. Mit dieser Mannschaft sollte es aber nur eine Frage der Zeit sein, bis sich Efringen ins Tabellenmittelfeld verabschiedet. Bösch muss am Sonntag coronabedingt auf zwei Spieler verzichten.

Wehr-Brennet möchte dagegen mit aller Macht verhindern, dass die Efringer mit der SG gleichziehen. Coach Urs Keser weiß aber um die Qualität des Gegners: „Efringen steht unter Wert da. Wir werden uns aber wehren und Gas geben, damit wir zumindest den Abstand wahren können.“ Das 6:0 zum Auftakt am vergangenen Wochenende gegen das abgeschlagene Schlusslicht Bosporus FC Friedlingen will Keser nicht überbewerten: „Das waren zwar drei wichtige Punkte, aber Bosporus ist und kann kein Maßstab sein.“ Bärenstark präsentierte sich in dieser Partie Alex Rebis, der gleich dreimal ins Schwarze traf. „Alex stand quasi ohne Training auf dem Platz. Er ist ein Leader. Das ist wirklich top“, lobt Keser. Rebis, der auch seit Jahren erfolgreich eine Jugendmannschaft in Wehr trainiert, machte sich Anfang des Jahres mit einem Athletik-Gym selbstständig. „Das geht vor, keine Frage. Er ist trotzdem fit und sehr wichtig für uns.“