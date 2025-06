Weiss und Geith hüteten in der abgelaufenen Saison abwechselnd das Tor der Lörracher A-Jugend Verbandsliga- Mannschaft. Zum Ende der Saison durften beide auch schon erste Aktiv-Luft bei der U23 im Grütt schnuppern. Maxim Weiss stand nach dem Platzverweis gegen Lenny Eckert im Duell mit dem SC Wyhl sogar bereits für die „Erste“ zwischen den Pfosten. „Er musste kurzfristig einspringen und machte seine Sache sehr gut“, so der FVLB in einer Pressemitteilung.