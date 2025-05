Im kommenden Duell mit dem SC Wyhl will der Lörracher Coach seine Mannschaft auch schon für die neue Saison ausrichten. „Wir wollen ein paar Dinge für die neue Spielzeit einstudieren und haben den Blick schon über den Tellerrand hinaus gerichtet“, so Szesniak. Dennoch will sich der Tabellenvierte mit einer guten Leistung vom Heimpublikum verabschieden.

„Ich glaube unsere Zuschauer haben in dieser Saison nicht so viel zu feiern gehabt, deshalb wär es wichtig wenn wir uns nochmal erfolgreich von ihnen verabschieden“, betont der 47-Jährige abschließend.