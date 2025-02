Das erste größere Testspielwochenende hielt im Regionalfußball keine Überraschungen bereit. Die Landesliga-Reserve des SV Weil, Spitzenreiter der Kreisliga A West, ließ Ligakonkurrent SV Schopfheim keine Chance und siegte mit 5:1. In einem weiteren ligainternen Duell setzte sich der Aufstiegskandidat Bahlinger SC II mit 2:1 gegen Landesliga-Konkurrent VfR Bad Bellingen durch. Mit dem FV Lörrach-Brombach und dem TuS Binzen testeten am Samstag noch zwei weitere Landesligisten. Die Grüttkicker setzten sich auf dem heimischen Kunstrasen deutlich mit 5:2 gegen den Bezirksligisten SV BW Murg durch. Murg-Angreifer Jason Cerimi sah dabei die Ampelkarte und dürfte Murg nun im ersten Pflichtspielen fehlen. Der TuS Binzen setzte sich zuhause mit 5:0 gegen den Bezirksligisten aus Buch durch. Erfreulich für die Gäste war jedoch der Einsatz von Neuzugang Benedikt Illmann (ehemals Laufenburg), der vom abgebenden Verein zunächst nicht freigegeben worden war. Pünktlich zum Vorbereitungsstart darf der Stürmer also doch aktiv in die Bezirksliga-Rückrunde eingreifen und will der Mannschaft von Trainer Daniel Pietzke mit seinen Treffern behilfich sein.