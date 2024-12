Das letzte Spiel des Jahres 2024 in der Kreisliga A West steht am kommenden Sonntag bevor. Auf dem Kunstrasen in Malsburg gastiert der FC Hausen um 14.30 Uhr zum Nachholspiel, das aufgrund des Kanderner Budenfestes verschoben worden war. Die Formkurven beider Teams versprechen Spannung vor der letzten Begegnung des Jahres. Während der FC Hausen zwei seiner drei letzten Spiele für sich entscheiden konnte, waren es aufseiten des FC Kandern sogar die letzten drei. Spielertrainer Tim Großklaus muss am Wochenende definitiv auf die verletzten Marlon Denz (Schulterverletzung) und Lucas Bieler (Knieprobleme) sowie Mischa Hofer (privat verhindert) verzichten. Mit einem „Heimsieg“ in Malsburg würde der FC Kandern auf dem fünften Tabellenrang überwintern. Bei einem Hausener Auswärtssieg würden die Grün-Weißen bis auf einen Zähler zu den Töpferstädtern aufschließen. Darüber hinaus hätte ein Sieg für das Team von Michael Brunner hohe Bedeutung, da der FCH so auf Tabellenplatz neun, anstelle von Abstiegsrang 13 überwintern würde. Der Zustand des Kunstrasens in Malsburg wird am Wochenende wohl erneut ein Faktor im Spiel, nachdem er bereits vergangene Woche auf mehreren Abschnitten gefroren war. bre