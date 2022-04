Fußball Umstellungen fruchten in Zell

Die Wehr-Brenneter sind gerade in guter Verfassung und seit vier Spielen ohne Niederlage. Das macht sich auch in der Tabelle bemerkbar. Die Mannschaft des Trainergespanns Urs Keser und Sascha Dreher ist auf Platz acht. In der Rückrundentabelle liegt die SG gar auf dem vierten Rang. „Wir haben taktisch etwas umgestellt. Das gehört auch dazu, dass man sich immer weiterentwickelt“, erklärt Keser. Vor der Saison peilte Wehr-Brennet einen Platz im vorderen Drittel ein. Zwischenzeitlich sah es danach aus, dass das nichts mehr werden würde.

„Jetzt sind wir aber nicht mehr ganz so weit weg wie noch vor sechs Wochen. Dennoch gehen wir die kommenden Aufgaben nicht blauäugig an.“ Keser wäre am Ende der Saison auch mit Platz sieben oder acht zufrieden. Die Partie in Zell sieht der Wehrer Cheftrainer als einen „echten Prüfstein“ für sein Team an. „Zell ist die beste Mannschaft der Liga. Sie werden aufsteigen. Dazu haben sie einen super Trainer. Nichtsdestotrotz wollen wir uns nicht verstecken. Die letzten Spiele waren immer eng.“ Die SG muss am Samstag auf Steven Bertolotti verzichten. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Manuel Pinke