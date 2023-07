Fußball Und es geht schon wieder los

Die nächsten sechs Wochen werden durchaus arbeitsintensiv für Trainer und Spieler. Am Ende einer jeden Trainingswoche mit mindestens zwei Einheiten und einem Spiel steht außerdem ein weiteres Testspiel an – darunter am 15. und 16. Juli die Teilnahme am traditionsreichen Grieshaber-Cup in Laufenburg. Zudem bestreitet der FVLB am letzten Juli-Wochenende das Qualifikationsspiel zum SBFV-Pokal. Gestalten die Grütt-Kicker dieses Spiel erfolgreich, dann folgt am 5. oder 6. August die erste Hauptrunde im SBFV-Pokal.