Fußball Und täglich grüßt das Murmeltier...

Rheinfelden (nod). Seinen Auswärtssieg am vergangenen Sonntag in Kirchzarten bestätigen will Landesligist FSV Rheinfelden am morgigen Samstag ab 17 Uhr im Heimspiel gegen den SC Wyhl.

Kein Ding der Unmöglichkeit, denn der SC Wyhl steht im Moment völlig neben sich.

Vor dem Saisonstart waren beim FSV forsche Töne zu vernehmen. Man wolle die Saison 17/18 endlich einmal ohne die in den vergangenen Spielzeiten allgegenwärtigen Abstiegsängste über die Bühne bringen. Die Realität sieht im Moment wieder einmal ganz anders aus. Und immer wieder grüßt das Murmeltier... In der Vorbereitung und den ersten Saisonwochen rollte die Urlaubswelle mit fatalen Folgen: Die Industriestädter kamen bislang hinten einfach nicht heraus. Noch immer wirkt das Team nicht eingespielt.

So droht einmal mehr eine schwache Vorrunde. Auch beim 3:2-Erfolg gegen den Vorletzten Kirchzarten war nicht alles Gold, was glänzte. Ganz und gar nicht. Die Gäste spielten eine grottenschlechte erste Halbzeit. Hoffnung machte dann aber die Steigerung in der zweiten Halbzeit, wo ein 0:2-Rückstand in einen 3:2-Erfolg umgewandelt wurde.

An diese Leistung will der FSV Rheinfelden nun morgen gegen einen SC Wyhl, der von der Rolle ist. Die Gäste haben in Folge gegen den FC Waldkirch (1:2), FC Freiburg-St-Georgen (2:4), SV Au-Wittnau (0:6) und den Freiburger FC II (2:3) verloren, sind aus der Tabellenspitze auf Platz acht abgestürzt.

FSV-Sportchef Joachim Sperker will nun morgen drei Punkte sehen: „Wir müssen jetzt nachlegen, sonst war der Erfolg in Kirchzarten wertlos.