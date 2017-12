Fußball Ungerechtes Resultat

Von Mirko Bähr

Singen. Unfassbar! Coach Enzo Minardi und das Auggener Lager konnte es nicht glauben. „Verkehrte Welt, verkehrtes Ergebnis“, ließ der Trainerfuchs des Verbandsligisten aus dem Markgräflerland wissen. Seine Jungs hatten über weite Strecken der Partie beim FC Singen das Kommando übernommen und eine Chance nach der anderen herausgespielt, doch am Ende jubelte der Gastgeber. Mit 2:3 (0:2) musste sich Auggen am Hohentwiel geschlagen geben.

„Es hat von der ersten Minute an nur eine Mannschaft gespielt, und das war der FCA. Es ist kein Witz, aber nach fünf Minuten könnte es 3:0 stehen“, so Minardi. Stattdessen trafen die Singener, und zwar aus dem Nichts. „Der Gegner wusste gar nicht, wie im geschah.“ Auggen hatte vorne Chancen versemmelt und den Gegner zum Toreschießen quasi eingeladen. So beispielsweise vor dem 3:0, als es einen „krassen Fehler“ in der Innenverteidigung gab. „Davor hatten wir aber wieder drei, vier glasklare Chancen, um den Anschluss zu markieren.

Auch nach dem 0:3 waren es die Gäste, die das Spieldiktat an sich rissen. Idrissa Khan (58./Foulelfmeter) und Axel Imgraben (70.) brachten dann auch ihr Team wieder ran. Und in der verbleibenden Zeit hatte Auggen auch die Möglichkeiten – unter anderem scheiterte David Held zweimal –, den Ausgleich zu markieren. Doch es sollte am Ende nicht sein. „Ein sehr ungerechtes Resultat, aber damit müssen wir nun Leben“, so Minardi, dessen Team es mit dieser Pleite natürlich verpasste, wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einzufahren. Das Polster auf Rang 14 beträgt nur vier Zähler.