Fußball Unglückliche Stadion-Premiere für SC-Frauen

Mitten hinein in eine gute Phase der Gastgeberinnen fiel der zweite Treffer der Wölfinnen. In der zweiten Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs überwand Jill Roord Rafaela Borggräfe mit einem platzierten Flachschuss aus 16 Metern ins rechte Eck.

Hatten die Wölfinnen das Spielgeschehen in der ersten Halbzeit noch weitestgehend bestimmt, so lieferten die Freiburgerinnen den Gästen in Durchgang zwei einen offenen Schlagabtausch.

Gleich nach dem Pausentee hatte Hasret Kayikci einen hohen Ball in den Strafraum zum vermeintlichen 1:2 verwertet, wurde von der Unparteiischen aber aufgrund eines Stürmerfouls zurückgepfiffen. Erst Mitte der zweiten Halbzeit kam die Elf von Tommy Stroot wieder gefährlich vor den Freiburger Kasten. Rafaela Borggräfe hielt den Sport-Club mit drei Glanzparaden innerhalb von anderthalb Minuten im Spiel.

In der Schlussviertelstunde setzten die SC-Frauen in der Offensive letztendlich alles auf eine Karte, hatten weitere gute Gelegenheiten – und liefen in der 77. Minute in einen Wolfsburger Konter, den Svenja Huth zum 0:3 nutzte.