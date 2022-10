Fußball Untere Tabellenhälfte im Blick

Schönau (nod). Dem 1:1 beim SV Buch folgte zwar eine 1:4-Heimniederlage gegen TuS Binzen. Jetzt glückte den Wiesentälern aber der zweite Coup gegen einen Landesliga-Absteiger. Vergangene Woche zunächst der 3:2-Sieg beim FC Wittlingen. Gestern nun gab es ein 2:0 gegen den VfR Bad Bellingen. „In Wittlingen war es schon brutal gut, aber gegen Bad Bellingen nochmals besser. Wir waren in der Lage, die Leistung aus Wittlingen zu wiederholen,“ schwärmte FCS-Trainer Christian Lais in den höchsten Tönen von der Mentalität seiner Truppe. Auch Yasin Demirci, der alles überragende Mann auf dem Platz, sprach von einer „unglaublichen Mannschaftsleistung. Wir haben gewusst, was für ein Brocken auf uns zukommt, und haben das mit diesen vielen unterschiedlichen Charakteren auf dem Platz hervorragend gelöst.“

Dabei fanden die Gäste eindeutig besser in die Partie. Bereits nach Sekunden scheiterte VfR-Stürmer Tim Siegin nur knapp am Führungstreffer. Der hätte allerdings in der 38. Minute fallen müssen. Bei einem Kopfball verfehlte Siegin das Schönauer Tor nur um Zentimeter. Im Gegenzug sorgte dann Jakob Gritsch für die FC-Führung.