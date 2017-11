Fußball Urlauber Mislimovic fehlt

Von Uli Nodler

Weil am Rhein. Schau an, der SV Weil. In der Saison-Startphase noch von allen guten Geistern verlassen, brilliert der einstige Titelanwärter inzwischen: Sechs Siege und ein Unentschieden aus den letzten sieben Partien sprechen eine deutliche Sprache. Nun geht’s am kommenden Sonntag zum SV Ballrechten -Dottingen. Die Partie wird um 14.30 Uhr angepfiffen.

Für Perseus Knab, den Sportlichen Leiter der Blau-Weißen, war die taktische Neuausrichtung für den Umschwung in erster Linie verantwortlich: „Unsere Marschroute sieht jetzt so aus, dass wir nicht die Initiative an uns reißen, sondern zunächst einmal abwartend spielen. Unser System lautet nun 4:2:3:1.“ Der Erfolg gibt Trainer Tobias Bächle Recht. So holten die Weiler in den vergangenen sieben Partien 19 Punkte und kassierten nur vier Gegentore. In den ersten sechs Partien klingelte es dagegen vierzehn Mal.

Drei Zähler hinter dem aktuellen Tabellensechsten aus der Grenzstadt rangiert der SV Ballrechten-Dottingen auf Platz acht. „Das wird kein Selbstläufer. Ballrechten-Dottingen ist enorm heimstark. Da müssen wir uns richtig reinknien, wenn wir unsere Erfolgsserie ausbauen wollen“, betont Knab.

Weils bislang erfolgreichster Torschütze Almin Mislimovic hat sich in den Urlaub verabschiedet. Auf ihn muss Coach Tobias Bächle verzichten. Für ihn wird wohl Sandro Samardzic in vorderster Front beginnen. Ansonsten hat Bächle alle Mann an Bord.

Wenn es auch im Moment beim SV Weil keiner hören will, aber Platz zwei ist wieder in Reichweite. Es fehlen nur drei Punkte.