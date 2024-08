Fußball: Veränderung und Herausforderung

Dankbar werden die Fans als „Elfter Mann“ an der Matte bezeichnet. In den vergangenen Jahren wurde die Mannschaft des Öfteren von einem größeren Tross zu den Auswärtskämpfen begleitet und sorgten dafür, dass in der Fremde die Anfeuerungen dennoch lauter waren als vom Anhang der Gastgeber.

Zahlreiche Verletzungen verhinderten in der vergangenen Wettkampfrunde eine bessere Platzierung. Rang sechs in der Endabrechnung spiegelte nicht das Potenzial des Teams wider, welches 2022 knapp am Verbandsliga-Titel vorbeischrammte. Höhepunkte 2023 waren für die Beteiligten die beiden Derbys gegen den TSV Kandern, welche sogar die Oberliga-Derbys in den Schatten stellten. Zwar musste sich der SVG dem späteren Vizemeister beide Male beugen, die anschließende Party hingegen wurde von beiden Vereinen bis spät in die Nacht gemeinsam gefeiert.