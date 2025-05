Fußball: Verband lehnt Verlegung ab

So spannend wie lange nicht geht es an der Tabellenspitze zu. Ein mickriges Pünktchen liegen die Kandertäler vor ihrem ersten Verfolger Wehr-Brennet, die wiederum nur einen Zähler vor dem Dritten aus Zell stehen. Einen unerwarteten Rückschlag kassierte die Mannschaft von Trainer Fabio Muto am vergangenen Wochenende bei der 2:3-Heimniederlage gegen den FC Hauingen. „Wir hatten das Momentum nicht auf unserer Seite. Bei den Hauingern hat alles gepasst an diesem Tag. Wir mussten extrem viel investieren, dass zumindest etwas gepasst hat. Das war dann eben am Ende das Ergebnis einer schmerzhaften Niederlage, die wir aber wegstecken können. Wir haben es immer noch selbst in der Hand. Aufgrund des Pokalspiels wollten wir die Niederlage aber auch nicht allzu lange analysieren“, sagt Muto.

Nicht einmal 48 Stunden liegen zwischen dem Pokalspiel am Donnerstag im über 80 Kilometer entfernten Erzingen und dem Ligaspiel am Samstag (16 Uhr) bei den Sportfreunden Schliengen. „Wir haben dem Verband geschrieben und um einen Tag Verschiebung gebeten. Der Verband meinte aber, 48 Stunden sollten für die Regeneration reichen. Auch Schliengen hat eine Verlegung abgelehnt. Dann ist das auch okay. Wir nehmen die Umstände an und jammern nicht“, erklärt Muto. „Wir wollen jetzt in diesem nächsten Derby unseren kompletten Fokus auf uns legen und am Ende auch wieder drei Punkte mit nach Wittlingen nehmen.“