Fußball, Verbandsliga Auf zum letzten Gefecht

Drei Mannschaften können theoretisch noch absteigen: Neben dem FVLB sind das der FC Waldkirch und der SV Bühlertal. Die beste Ausgangsposition hat Lörrach als Elfter mit 36 Punkten. Ebenfalls 36 Punkte hat der Zwölfte FC Waldkirch. Der SV Bühlertal steht mit 33 Punkten auf dem 14. Rang – und wäre damit abgestiegen. Zwischen Bühlertal und Waldkirch kommt es am Sonntagnachmittag zum direkten Duell. Gewinnt Waldkirch, ist Lörrach selbst bei einer Niederlage gerettet, Waldkirch sowieso. Gewinnt Bühlertal, muss der Rechenschieber ausgepackt werden. Denn dann entscheidet die Tordifferenz, wer in der kommenden Saison weiterhin in der Verbandsliga kickt.

Mit diesen Gedanken beschäftigt sich Thorsten Szesniak aber nicht wirklich. Nicht, weil er realitätsfremd ist. Genau das Gegenteil ist für den Übungsleiter der Fall. Er setzt mit seiner Mannschaft auf die Erfolgskarte, will in Hofstetten am Sonntagnachmittag nichts anbrennen lassen. „Wir sind gut beraten, keinen Spannungsabfall in dieser Woche zu haben“, hatte der Trainer seiner Mannschaft im Training noch mitgegeben und das Spiel in Hofstetten „zu einhundert Prozent ernstzunehmen“.