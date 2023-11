Fußball, Verbandsliga: Beste Hinrunde der Vereinsgeschichte

Man hat sich im Laufe der Zeit aneinander gewöhnt, kennt die Macken und Ansprüche des anderen und weiß, wie man gemeinsam an einem Strang zieht, um zum Erfolg zu kommen. Es greift derzeit im Rebland ein Rädchen ins andere. „Diese kontinuierliche Arbeit ist so ein bisschen das Geheimnis für uns“, verrät Schneider. Sollte es in der Winterpause zu Neuzugängen kommen, würden dies auch wieder jüngere Spieler aus unteren Klassen sein. Konkrete Namen gibt es bei den Rebländern allerdings derzeit nicht.

Mit ihrer bisherigen Arbeit wollen Schneider und seine Mannschaft am Samstag beim SC Lahr fortfahren. Es wird kein leichtes Unterfangen werden. Denn zum einen dürften die Lahrer nach der Niederlage gegen Lörrach am vergangenen Wochenende zusätzlich motiviert sein, sich nicht noch einmal die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Zum anderen gilt der SC Lahr für Schneider als die nominell stärkste Mannschaft in der Verbandsliga. „Ich traue ihnen eine ähnliche Rückrunde zu wie Denzlingen in der vergangenen Saison“, sagt der Auggener Übungsleiter.

Was die eigene Rückrunde betrifft, wünscht sich der Coach, dass man nicht so die Form verliert wie in den vorangegangenen Spielzeiten. „Ich würde gerne konstant in der Rückrunde bestätigen, was wir in der Vorrunde geleistet haben“, wünscht sich Schneider vor dem Auftakt in die zweite Saisonhälfte. Lahr wird dabei ein echter Gradmesser werden. Die letzten beiden Spiele endeten jeweils 0:0.