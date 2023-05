Fußball Verbandsliga Billard-Tor sorgt für bittere Wende

Doch so sehr sich die Grütt-Kicker auch im Anschluss bemühten, der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. Stattdessen erhöhte Denzlingen elf Minuten vor dem Spielende auf 4:2. Doch auch da konnten und wollten die Lörracher nicht aufstecken. Es fehlten allerdings immer mehr die Kräfte, um den letzten sauberen Pass zu spielen oder den finalen Abschluss zu erzwingen.

Das taktische Konzept von Cheftrainer Thorsten Szesniak war zwei Mal brillant aufgegangen. Vor beiden Toren attackierten die FVLB-Spieler früh den Gegner. Vor dem 0:1 erzwangen sie zwei Mal eine Ecke. Und bei 1:2 zeigte wieder einmal Julian Rümmele sein Engagement und Kampfgeist, als er einen bereits verlorenen Ball zurück eroberte und dann Richard Lorenz bediente.

Die Denzlinger waren von dem taktischen Verhalten des FVLB durchaus überrascht und ließen den Gästen immer wieder die erhofften Räume auf dem Feld. Doch durch zu überhastet Abschlüsse oder durch den Umstand, dass die Lörracher den Ball nicht lange in den eigenen Reihen halten konnte, vergaben sie diese Freiräume immer wieder.

Kiefer wieder mit einem sensationellen Reflex

Schon in der 36. Minute drohte die Partie zu kippen. Abwehrspieler Leonardo Komljenovic rutschte aus, sein Gegenspieler flankte ungehindert nach Innen. Erich Sautner nahm den Ball an und schoß dann aus kurzer Distanz auf den Kasten von FVLB-Keeper Pascal Kiefer. Der zeigen mit einem sensationellen Reflex sein Können. „Er hat den Ball noch gestoppt und dann geschossen. So bin ich noch dran gekommen. Hätte er direkt geschossen, wüsste ich nicht, ob ich noch die Hand dran bekommen hätte“, so Kiefer.

Den Nachschuss kratzte dann Komljenovic noch von der Linie. Damit war dann vermutlich das Glück auf Seiten der Grüttkicker aufgebraucht. Denn in der 68. Minute gelang Komljenovic dieses Kunststück nicht mehr.

Bis zum Ausgleichstreffer zum 2:2 durch einen mehr als fragwürdigen Elfmeter zeigte der FVLB eine durchaus beeindruckende Effizienz. Denn viele Torchancen ließen die Gastgeber gar nicht zu. Entsprechend zufrieden war Szesniak dann auch mit den beiden Treffern. Was die Lörracher allerdings nicht vermochten, war die beiden Führungen länger zu verteidigen und den Gegner so mehr unter Druck zu setzen. „Wir haben es dann leider mit relativ einfach Toren wieder zugelassen, dass der Gegner zu Treffern kommt“, so der Lörracher Cheftrainer.