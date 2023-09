Fußball, Verbandsliga Die Gier muss einfach noch größer werden

„Alle haben die Sehnsucht, dass er vorne drin steht und jede zweite Chance irgendwie reinballert. Das wird dem Jungen nicht gerecht“, stellt sich der Trainer schützend vor seinen Spieler. „Diesen Hype um ihn habe ich nie angezettelt und befeuert.“ Saponja zählt – auch wenn die Torstatistik das Gegenteil aussagt – zu den absoluten Aktivposten im Angriffsspiel.

Durch seine körperliche Präsenz vor und im Strafraum schafft er Räume, bindet oft zwei Gegenspieler an sich. Trotzdem muss auch der Trainer zugeben, dass der Offensivmann noch nicht auf dem Zenit seiner Möglichkeiten angekommen ist und dass Saponja die eine oder andere Situation besser lösen kann und muss. „Mir geht es gehörig gegen den Strich, dass er für unsere Offensive steht und es hei´, dass Bojan nicht trifft “, sagt Szesniak und weist zurecht darauf hin, dass die anderen Stürmer des FVLB auch keine Torgaranten sind.

So gilt es am Sonntagnachmittag gegen Linx physisch und psychisch voll auf der Höhe zu sein. Das wird auch vom Trainer gefordert. Denn die Partie kann durchaus richtungsweisend sein. Die Gäste stehen in der Tabelle nur einen Punkt vor den Grüttkickern. Der erste Heimsieg in dieser Saison könnte da durchaus ein positives Zeichen setzen.

Ein Schlüssel für den Erfolg wird dabei auf jeden Fall sein, dass alle Stürmer, die auf dem Feld stehen, auch die Bälle so bekommen, wie sie diese zur Verwertung brauchen. Saponja und seine Mitstreiter kommen immer noch zu wenig zu ihren Abschlüssen.

Um das zu erreichen, will Szesniak von seinen Spielern mehr Gier auf dem Platz sehen. Aber nicht nur die Gier, wenn es darum geht, Tore zu erzielen. Sondern auch dann, wenn es gilt, den Ball vom Gegner zu erobern. Ideen und Lösungen, um Tore zu schießen hat der FVLB. „In unseren Aktionen fehlte diese Schärfe, fehlt diese letzte Konsequenz“, bemängelt der Trainer. „Diese Gier nach Toren und diesen Zug dann auch zu entwickeln, diese Überzeugung zu haben, die Aktion zu Ende zu spielen“, fordert er von seinen Spielen.

Gegen Linx muss die Mannschaft endlich diesen fehlenden Schritt machen, damit es wieder nach vorne für die Lerchenstädter geht. Gerade wenn die Mannschaft vor dem gegnerischen Tor steht, fehlt es immer wieder am Mut, eine Entscheidung zu treffen. Dem Trainer fehlt es einfach daran, dass die Spieler – egal, ob mit oder ohne Ball – konsequenter und gieriger sind.

Vor allem, wenn der Druck größer wird – egal, ob im Ballbesitz oder durch den Gegner im eigenen Strafraum – hat die Mannschaft noch Luft nach oben, was Szesniak auch offen zugibt. Es reicht nicht, gut positioniert zu sein. Es reicht nicht, in den Räumen gut zu stehen und zu warten, was passiert. „Ich muss was anbieten. Mit und ohne Ball. Und das Spiel ohne Ball ist zum Teil zu statisch.“ Gegen Linx muss genau hier angesetzt werden.