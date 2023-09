Fußball, Verbandsliga Jeder Fehler des FVLB wird sofort bestraft

Zehn Gegentore in nur vier Spielen sind zu viel

Zehn Gegentore hat der FVLB bisher hinnehmen müssen – nach vier Spielen. „Ich weiß nicht, bei wievielen davon der Gegner wirklich etwas machen musste“, gibt sich der Übungsleiter nachdenklich. Denn der FVLB muss derzeit wesentlich mehr investieren, um einen Treffer zu erzielen.

Gefühlsmäßig wird der FVLB derzeit für jeden Fehler vom Gegner sofort bestraft, was die Nervosität im Spiel vielleicht noch nicht erhöht, es aber trotzdem an den Nerven der Spieler zehrt und das Spielverhalten beeinflusst.

Das Momentum läuft derzeit einfach immer wieder gegen die Lörracher. „Wir sind die klar bessere Mannschaft, wir sind spielbestimmend und haben die Möglichkeiten“, beschreibt Szesniak treffend die Situation auf dem Platz. Nur die Tore wollen einfach nicht fallen, weil der letzte gefährliche Pass einfach nicht gespielt wird oder nicht ankommt.

Gegen den VfR Hausen soll der Knoten endlich platzen

Gegen Hausen hofft Szesniak nun, dass der Knoten endlich platzt und die Fehler nicht mehr passieren und seine Spieler die Tore machen. Auch wenn der VfR neu in der Verbandsliga ist, geht man auf Seiten der Lörracher nicht von einem Selbstläufer aus. „Leicht wird es in der Verbandsliga gegen keinen Gegner. Auf Grund der Ergebnisse sind sie schon etwas unter Druck.“ In der Partie gegen Linx führte Hausen bis kurz vor Spielende, musste dann aber noch zwei späte Gegentore hinnehmen. Szesniak geht daher davon aus, dass die Möhlin-Kicker mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch im Grütt antreten werden. „Ich gehe von einer sehr motivierten Mannschaft aus.“ Für den FVLB kann es daher nur heißen, nicht wieder ein frühes Gegentor zu kassieren, sondern dem Gegner möglichst schnell und effektiv den Wind aus den Segeln zu nehmen. Am besten mit einem schnellen Führungstreffer.

Nicht mit von der Partie sein wird auf jeden Leo Komljenovic, der in Donaueschingen nach einem taktischen Foul mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Da Arno Leisinger verletzungsbedingt fehlt, muss Szesniak in der Abwehr einige Umstellungen vornehmen. RIchard Lorenz fehlt aus beruflichen Gründen. Lamin Colley weilt noch im verdienten Sommerurlaub. Die Torwartfrage scheint zumindest vorerst geklärt zu sein. Marc Philipp stand am vergangenen Wochenende wieder zwischen den Pfosten und soll auch am Samstag im Grütt von Beginn an spielen. Alexander Dorfs soll mit der U23-Mannschaft des FVLB momentan Spielpraxis sammeln.