Fußball, Verbandsliga: Licht und Schatten beim FVLB

„Im Großen und Ganzen haben wir noch Luft, die Dinge besser zu machen“, meint Szesniak selbstkritisch im Hinblick auf die Rückrunde. „Insgesamt haben wir es schon gut gemacht. Aber ich habe den Wunsch, dass wir es noch ein bisschen besser hinbekommen.“

Zum Ende der Rückrunde hatte Lörrach eine Phase mit Spielen gegen Villingen, Rielasingen und Teningen, in welcher der FVLB keinen Sieg landen konnte. Um so wichtiger waren daher die beiden Erfolge zum Ende der Rückrunde gegen Pfullendorf und Lahr. So stoppte die Mannschaft eine drohende Abwärtsspirale, befreite sich aus einem leichten Sog nach unten. Rang 13 ist zwar nicht der Platz, der dem Leistungsvermögen der Grüttkicker entspricht. Aber der Punkteabstand zur Abstiegszone hat sich vergrößert. Bei den Neuverpflichtungen hatten Szesniak und seine Mitstreiter in erster Linie auf die Karte des jungen, hungrigen Nachwuchses gesetzt. Mit Nils Kirtzeck und Jonah Trefzer kamen zwei Akteure aus der eigenen A-Jugend. Die Youngster Robin Hinrichsen und Jonas Gutgsell kamen von auswärtigen Vereinen. Alle vier Spieler erfüllten die in sie gesetzten Erwartungen. Vor allem Hinrichsen ist seit einigen Wochen in einer konstant guten Form und Gutgsell steht seinen Mann in der Abwehr.

Einzig Stürmer Bojan Saponja blieb hinter den Ansprüchen – auch hinter seinen eigenen. Er spielte zwar immer sehr mannschaftsdienlich, rackerte für seine Mitspieler und öffnete Räume. Aber seine Torausbeute war mickrig. Zu allem Überfluss verletzte sich Saponja schwer im Spiel gegen Lahr. Riss des Syndemosebandes im Sprunggelenk sowie Anrisse der Innen- und Außenbänder lautete die Diagnose. Damit wird der Stürmer dem FVLB in den nächsten zwei bis drei Monaten nicht zur Verfügung stehen.