Fußball, Verbandsliga Mit einem positiven Gefühl in den Sommer

Auch am 32. Spieltag verlangt Schneider vollen Einsatz von seinen Spielern. Eine Forderung, die er auch am vergangenen Wochenende in Waldkirch aufgestellt hatte. Und der Ballbesitz zeigte deutlich, dass Auggen gewillt war, das Spiel zu machen. „Ich kann es bis heute nicht erklären, wie das Spiel 3:0 ausgehen kann“, meint Schneider.