Fußball, Verbandsliga: Mit Frust in die Feiertage

Das 3:1 der Bühlertäler war zwar dem Umstand geschuldet, dass der FVLB alles versuchte, um wenigstens noch ein Unentschieden herauszuholen. Doch der Konter, der die Entscheidung brachte, hätte vermieden werden können.

Ein richtiges Fußballspiel war es nicht, was sich auf dem Kunstrasenplatz so abspielte. „Das ist ein Zufallsprinzip. Wer besser aufpasst und die zweiten Bälle bekommt, der gewinnt am Ende.“ Die extrem engen Räume machen es nahezu jedem Gegner schwer, im Mittelbergstadion zu bestehen. Das Wetter spielte an diesem Nachmittag dann auch noch eine Rolle. Dennoch wollte Szesniak dies nicht als Ausrede gelten lassen. Fakt war aber, dass der Platz durch den Regen extrem rutschig wurde und die Bälle eine Eigendynamik entwickelten. „In den entscheidenden Momenten haben wir den kürzeren gezogen“, ärgerte sich der FVLB-Coach. „Es lag an uns, nicht am Gegner.“