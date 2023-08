Fußball, Verbandsliga Nach der Kür kommt für Auggen die Pflicht

Nach dem Spiel in Kuppenheim ist die Partie gegen den Tabellenzweiten der Verbandsliga die nächste Hürde für die Rebländer. Doch der überraschende 2:1-Erfolg im Pokalspiel in Kuppenheim sorgt bei der Mannschaft von Schneider noch mal für einen zusätzlichen Motivationsschub. „Das ist ein wenig verkehrte Welt im Vergleich zum letzten Wochenende. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir kein zusätzliches Selbstvertrauen brauchen, weil wir in den letzten Wochen starke Leistungen gezeigt haben“, meinte Schneider, der der Ansicht war, dass seine Mannschaft im Pokal ein nicht so gutes Spiel gezeigt habe. „Trotzdem haben wir nicht unverdient gewonnen.“

In Kuppenheim haben die Auggener gezeigt, dass Ballbesitz nicht alles ist. Denn da waren die Hausherren am Mittwochabend klar die bestimmende Mannschaft. Was dem FC Auggen zum Sieg verholfen hat, war das konsequente Ausnutzen der wenigen Torchancen.