Fußball Verbandsliga Südbaden Und dann kam Radulovic...

Binkert feiert Comeback nach sechs Wochen Pause

Die Ausgangslage war somit klar: Nur mit einem Erfolg würden die Lerchenstädter die Abstiegszone wieder verlassen. Szesniak wartet dann auch prompt mit einer wohltuenden Überraschung auf: Nach sechs Spielen Pause stand Johannes Binkert endlich wieder im Aufgebot. Und Szesniak beorderter Binkert gleich in die Startelf, wohlwissend, dass es für 90 Minuten noch nicht reichen würde. Aber allein der Ruck, der zumindest in der Kabine erst einmal durch die Mannschaft ging, war ein wichtiger Schritt in dei richtige Richtung.