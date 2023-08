Fußball, Verbandsliga Zur Not auch mal ein schmutziges 1:0

Drei Spiele hat der FV Lörrach-Brombach in dieser Saison in der Verbandsliga Südbaden bisher absolviert. Zu Buche stehen ein Sieg, eine Niederlage und ein Unentschieden. Dem Gesetz der Serie nach sollte damit am Sonntagnachmittag (15 Uhr) gegen die DJK Donaueschingen also wieder ein Sieg folgen. Doch der Gegner hat es in sich.