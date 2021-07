Die erste Auswärtsreise steigt dann eine Woche später. Auggen muss an Spieltag zwei am Samstag, 14. August, 16.30 Uhr, in Bühlertal ran, am 15. August ist Weil dann ab 16 Uhr beim FC 08 Villingen II zu Gast. Gegen diesen Gegner wird das Team aus dem Markgräflerland dann am 22. August, 15 Uhr), zuhause antreten. Einen Tag zuvor trifft der SVW am dritten Spieltag auf den SC Durbachtal.

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften aus der Region ist für Sonntag, 17. Oktober, terminiert. Dann empfängt der FC Auggen den SV Weil auf heimischem Geläuf. Sofern es die Corona-Lage zulässt, geht am 11./12. Dezember der letzte Spieltag vor der Winterpause über die Bühne. Weiter geht es dann am 5. März 2022.