Freiburg (pd/mib). Die Viertelfinal-Paarungen im Südbadischen Pokal versprechen Spannung: In der Geschäftsstelle des Südbadischen Fußballverbandes (SBFV) in Freiburg wurden am Dienstag die Paarungen in der Runde der letzten Acht ausgelost. Auch wenn sich kein Oberrhein-Vertreter mehr im Wettbewerb befindet, so dürfen sich die Fußballfans dennoch auf vier Duelle mit viel Spannung freuen. So empfängt unter anderem Titelverteidiger FC 08 Villingen den Ligakonkurrenten SV Oberachern.