Fußball Verbindlich, authentisch, loyal

„Wir haben einiges auf die Straße gebracht“, meinte Verbandsschiedsrichter-Obmann Ralf Brombacher (FC Kandern). Und es fehle nur noch eines zum Glück.: „Fußball spielen.“ Den anwesenden Referees auf der Tribüne rief er zu: „Nehmt Fahrt auf und zeigt Euphorie. Bleibt bei der Stange und seid verbindlich, authentisch und loyal.“

Die Sorge, dass der eine oder andere seine Pfeife nun im Schrank lässt, ist wohl unbegründet, denn wie Einteiler Dieter Grethler (FC Wehr) deutlich machte, hätten einige Schiris schon angerufen, wann sie endlich einen Auftrag bekämen. „Der Spielbetrieb nimmt langsam wieder Fahrt auf. Alle werden ihre Spiele bekommen.“ Er appellierte an die Unparteiischen, Freistellungen frühzeitig und Bestätigungen pünktlich bekannt zu geben.

Bei aller Digitalisierung und Verjüngungskuren wollten die Funktionäre die älteren Kollegen in der Runde nicht vergessen. Gerspacher: Die langjährigen Schiedsrichter würden immer wichtiger werden, da sie über einen großen Erfahrungsschatz verfügten. Brombacher blies ins selbe Horn: „Wir müssen den Spagat schaffen zwischen den alten Hasen, die schon lange pfeifen, und jungen, hoffnungsvollen Talenten.“ Man sei auf die Älteren angewiesen, unterstrich zudem Grethler. Da gebe es nämlich so einige Referees, die zwei, dreimal die Woche die Pfeife in den Mund nehmen würden.

Gerspacher hoffte inständig, dass nicht alle Liga-Schiedsrichter, die derselben Generation angehören, gleichzeitig zurücktreten werden. Die Tatsache, dass da einige Kollegen in den kommenden beiden Jahren als Liga-Schiris aufhören, sollte den Jungen jedoch als Ansporn dienen: „Bietet euch an und lernt, lernt und lernt.“

Erfreuliches gab es von der sportlichen Front: Jonas Brombacher (FC Wittlingen) und Luigi Satriano (FC Zell), die beiden Aushängeschilder des Bezirks, pfeifen weiterhin in der Regionalliga. Den Aufstieg in die Oberliga haben 2020 Matthias Heilig (FC Erzingen) und in diesem Sommer Timo Bugglin (TuS Binzen) geschafft. Mirco Radtke vom TuS Kleines Wiesental und Nick Hübl (FC Wehr) wurden vom Bezirksschiedsrichterausschuss (BSA) für die Landesliga nominiert. Keine überregionalen Partien mehr leiten Marco Brendle (Spvgg Wutöschingen) und Dominik Homberger (SV Inzlingen).

Letzterer trat auch im Februar von seinem Amt als Schriftführer des BSA zurück. Seither war Uwe Seifert (SV Unteralpfen) kommissarisch im Amt. Seit gestern ist er nun auch offiziell Schriftführer der Bezirks-Schiris. Er wurde ebenso einstimmig gewählt, wie Bezirkschef Hafes Gerspacher und die restliche Führungscrew. So bleibt Luigi Satriano Bezirkslehrwart, Beisitzer Einteiler Dieter Grethler, Beisitzer Finanzen Henning Nopper, Beisitzer Beobachtungen Simon Wolf (SV Herten) und Ramon Leisinger (SV Albbruck). Beisitzer Nachwuchsförderung.