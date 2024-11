Einmal mehr war es Abwehrchef Ylber Lokaj, der mit dem 1:0 in der 27. Minute die Weichen auf Sieg stellte. Der Innenverteidiger begeisterte die FSV-Fans mit einem Knallerball aus 25 Metern in den Winkel. In der Folgezeit hatten die Löwenstädter auf einem rutschigen Rasen alles im Griff. Unter Dach und war der „Dreier“ dann in der 85. Minute, als Jeremy Stangl mit einer feinen Einzelleistung das 2:0 gelang. Der Laufenburger Anschlusstreffer in der Nachspielzeit war dann nur noch Ergebnis-Kosmetik.