Fußball-Bezirksligist TuS Lörrach-Stetten hat seinen ersten Winterneuzugang bekanntgegeben. Vom TuS Binzen wechselt der 20-jährige Mittelfeldspieler Maxim Strauss zum Tabellenvierten an die Tullastraße. „Wir freuen uns, Maxim bei uns begrüßen zu dürfen. Er bringt trotz seines jungen Alters viel Qualität mit und wird unser Mittelfeld verstärken“, lässt der TuS Lörrach-Stetten in seiner Pressemitteilung wissen. Beim TuS Binzen kam Strauss in der aktuellen Saison der Landesliga Südbaden neunmal zum Einsatz. Zuvor spielte er beim TuS Efringen-Kirchen in der Saison 2023/2024 bereits in der Bezirksliga Hochrhein, erzielte dabei sechs Treffer und bereitete fünf weitere vor. Mit einem Sieg im Nachholspiel gegen die SG FC Wehr-Brennet würde der Abstand zu Tabellenführer Wittlingen für den Verfolger aus Stetten lediglich drei Punkte betragen.