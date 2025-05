Fußball: Verjüngungsprozess schreitet voran

„Wir sind froh mitteilen zu können, dass wir drei junge Spieler aus unserer A-Jugend und zwei junge Spieler aus unserer 2. Mannschaft für kommende Saison in der 1. Mannschaft willkommen heißen. Unsere drei Junioren Yanis Recorean (18), Jonas Leischner (18) und Elliot Kidmose (18) konnten schon in der laufenden Saison im Aktivbereich Erfahrungen sammeln und haben ein starken Eindruck hinterlassen. Mit Tarik Vidjen (23) und Piet Loos (19) aus der 2. Mannschaft stoßen zwei weitere junge Spieler in die 1. Mannschaft. Sie gehören zu unseren Leistungsträger der 2. Mannschaft und haben das ein oder andere Mal bereits in der 1. Mannschaft ausgeholfen“, lässt der TuS Lörrach-Stetten in seiner Pressemitteilung wissen.

Tarik Vidjen hatte in der Saison 2023/2024 mit 31 Scorerpunkten in 21 Kreisliga B-Einsätzen maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Reserve in die Kreisliga A West. Auch in der aktuellen Saison zeigt der Angreifer mit zwölf Treffern und acht Vorlagen aus 20 Partien erneut seine Klasse. A-Junior Yanis Recorean stellte seine Treffsicherheit auch schon unter Beweis. Er erzielte in sechs Kreisliga A-Einsätzen sechs Treffer und bereitete drei weitere vor.