Fußball: Verkehrte Voraussetzungen im Derby

Genau wie in der vergangenen Woche treffen die Kreisstädter auf einen Gegner, der lediglich einen Punkt hinter ihnen liegt. Im Duell mit dem FC Tiengen mussten sich die Lörracher vor Wochenfrist allerdings mit 1:2 geschlagen geben und das Team aus dem Osten des Bezirks an sich vorbeiziehen lassen. „Wir sind mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch unterwegs und und wollen es mit einem Sieg in die richtigen Bahnen lenken“, betont Szesniak in Anbetracht der zuletzt mageren Punkteausbeute mit einem Zähler aus vier Partien.

Dass es gegen einen FSV in guter Form kein Leichtes wird, ist er sich aber auf alle Fälle bewusst. „Das ist ein Duell auf Augenhöhe, wo man vorher nicht erahnen kann, wie es am Ende ausgeht“, so Szesniak abschließend.