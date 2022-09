Etwas anders ist die Situation beim Konkurrenten aus dem Dreiländereck. Mit 5:2 hat die Mannschaft von Cheftrainer Andreas Schepperle am vergangenen Wochenende beim FV Herbolzheim ein Statement gesetzt. Auf diese Leistung will das Team nun aufbauen, um in Rheinfelden erfolgreich zu bestehen und die wichtigen drei Punkte mit nach Weil zu nehmen. „Das Ergebnis gibt uns natürlich sehr viel Selbstvertrauen für das Wochenende“, erklärt Schepperle, der sich der individuellen Gefahren durch die Spieler des FSV Rheinfelden durchaus bewusst ist. „Die individuelle Stärke ist das, was sie so gefährlich macht. Das hat man schon in der vergangenen Saison gesehen. Vom Team her haben sie sich in dieser Runde auf keinen Fall verschlechtert“, so der Weiler Cheftrainer.