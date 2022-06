Fußball „Verlorener Sohn“

Der in Gambia geborene Mittelfeldspieler war schon in der Jugend beim FVLB aktiv und wurde nach dem Wechsel in den Aktivbereich (2018) zu einem Leistungsträger in der „Ersten“. Der defensive Mittelfeldspieler absolvierte vor seinem Wechsel zum Kandertalverein für den FVLB insgesamt 61 Spiele in der Verbandsliga Südbaden und zwölf Spiele in der Oberliga Baden-Württemberg.

21 Spieler umfasst derzeit der vorläufige Kader. Enas Palandiszlar und Robin Hinrichsen aus dem Oberliga-Kader haben sich noch nicht entschieden.