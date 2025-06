Fußball: Verrückte Szenarien in der Kreisliga A

Auch der TuS Efringen-Kirchen, aktuell Tabellenvierter, verzichtet auf die Chance, in die Bezirksliga aufzusteigen. Dieser Entschluss wurde final am Donnerstagabend in einer Sitzung besprochen. „Es hat mich sehr gefreut, dass die Mannschaft es geschlossen entschieden hat und unsere Hochphase innerhalb der Saison besser einstufen konnte. In unserem Entwicklungsprozess ist die Kreisliga A aktuell ideal“, erklärt Sportdirektor Stefan Hilpüsch gegenüber unserer Zeitung. Da die Rebländer am Sonntag unterbesetzt sind, wird der 34-Jährige beim Gastspiel in Wallbach wohl noch einmal die Kickschuhe schnüren und danach seine Karriere beenden.