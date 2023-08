Fußball Vertrauen der Vereine freut mich

Worin sehen Sie die Schwerpunkte ihrer Arbeit im Bezirk?

Unser Ziel ist es, eine gute Basis für den Spielbetrieb zu schaffen, diesen möglichst zukunftsfähig aufstellen und ein Bindeglied zwischen den Vereinen und dem Südbadischen Fußballverband in seiner Gesamtheit darzustellen.

Auch der Fußball-Bezirk Hochrhein mit seinen Vereinen hat unter der Corona-Pandemie gelitten. Sind diese Auswirkungen immer noch zu spüren?

Das muss man am besten die Vereine fragen, was sich durch Corona beispielsweise im Miteinander verändert hat.

Von den sechs Bezirken im Südbadischen Fußballverband dürfte der Bezirk Hochrhein, was die überregionale Zugehörigkeit der Vereine im Aktivenbereich anbetrifft, das Schlusslicht in Südbaden sein. Woran liegt es?

Ich finde, mit einem Team in der Verbandsliga und sechs Vereinen in der Landesliga, Staffel 2, bei den Männern sowie drei Teams in der Verbandsliga und vier in der Landesliga 2 der Frauen muss sich unser Bezirk nicht verstecken. Für mich persönlich misst sich der Erfolg eines Vereins nicht an der höchsten Spielklasse. Gute Jugendarbeit und ein offenes und wertschätzendes Vereinsleben bilden für mich die Basis und sollten als Erfolg wahrgenommen werden.

Sehen Sie Ansätze, dass sich das in den kommenden Jahren ändern wird?

Es gibt sicherlich Vereine in unserem Bezirk, die eine höhere Spielklasse anstreben. Das darf aus meiner Sicht, aber nicht um jeden Preis passieren. Sonst verlieren wir am Ende, mehr als wir vermeintlich durch mehr höher spielende Teams gewinnen.

Welches Zeugnis stellen Sie den Hochrhein-Vereinen auf dem Gebiet der Nachwuchsförderung aus?

Für diese Frage habe ich mit unserem neuen Bezirksjugendwart David Silfang einen Fachmann, der da näher am Thema dran ist das besser bewerten kann.