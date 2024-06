Allerdings gab die SG FC Wehr-Brennet nicht auf und verkürzte durch Baumgartner (57.) auf 3:5. Jedoch hatten die vor allem in der Offensive überzeugenden Bad Bellinger erneut die richtige Antwort parat. Laurenz Hiller, der im letzten Saisonspiel einfach nicht zu bremsen war, erhöhte in der 71. Minute auf 6:3. Nun war der Titelgewinn und damit der direkte Aufstieg in die Landesliga, Staffel 2, greifbar nahe.

In der Folgezeit ließ sich der VfR Bad Bellingen die Butter nicht mehr vom Brot nehmen,spielte in der letzten Viertelstunde defensiver und brachte am Ende den Vorsprung über die Zeit. Die Rebländer sind verdient Meister geworden. Sie haben dem Druck der im letzten Saisondrittel stark aufgekommenen Binzener stand gehalten.

„Es war eigentlich total unnötig, dass wir Wehr-Brennet immer wieder ins Spiel gebracht haben. Aber nach unserem sechsten Tor war ich dann sicher, dass wir das Ding nach Hause schaukeln“, kommentierte ein tropfnasser VfR-Coach Peter Johann nach dem Schlusspfiff den Gewinn des Meistertitels. „Ich hatte aber schon vor dem Spiel ein gutes Gefühl. Und die Jungs und haben sich dann auch belohnt. Jetzt freuen wir uns auf die Landesliga.“