Mit einer couragierten Leistung hat Fußball-Landesligist VfR Bad Bellingen am Samstag den favorisierten Tabellendritten Bahlinger SC II mit 2:1 bezwungen. Früh in der Partie gab es allerdings einen Platzverweis zu verkraften. Außenverteidiger Mike Muser sah bereits nach 25 Minuten die zweite Gelbe Karte. Nachdem es mit einem torlosen Remis in die Kabinen, ging eröffnete Abwehrmann Leon Dickau den Torreigen im Bellinger Rheinstadion. Nach 50 Minuten traf der 27-Jährige zur umjubelten Führung. Bis tief in die Nachspielzeit sah alles nach einem Bellinger Erfolg aus, doch auch die Regionalliga-Reserve des BSC wollte die Saison nicht mit einer Niederlage beenden. Yonas Lindscheid glich in der zweiten Minute der Nachspielzeit aus, bevor Samuel Spreter die Hausherren nur zwei Minuten später zum viel umjubelten Heimerfolg schoss. Der VfR Bad Bellingen muss für den Klassenerhalt in der Landesliga trotz des Erfolges weiterhin auf einen Aufstieg des SV 08 Laufenburg hoffen. bre