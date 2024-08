Fußball: VfR-Spielidee soll greifen

Gegner hat keine Bäume ausgerissen

In der Tat: Ballrechten-Dottingen, vor den Toren Freiburgs im Markgräflerland beheimatet, hat sich in der zurückliegenden Spielzeit nahezu ausnahmslos in der unteren Tabellenhälfte aufgehalten und am Ende gerade so den Ligaverbleib geschafft. Nun hat Bad Bellingens Gast sein Team weiter verjüngt. Im Pokal scheiterte Ballrechten-Dottingen am A-Kreisligisten SC March. Bei dieser Partie fehlten aber etliche verletzte oder urlaubende Spieler. Zu ihnen zählten auch Kapitän Patric Komann, Jojo Link, Dominik Voelkel, Yann Bellem und Stammkeeper Kai Vogler.

Die Bellinger haben zum Saisoneinstand drei Punkte im Visier. „Wenn wir unsere in der Vorbereitung angewandte Spielidee umsetzen können, dann sehe ich gute Chancen für einen Dreier“, betonte Coach Johann. Verzichten muss er auf Urlauber Jakob Hugenschmidt. Darüber hinaus wird natürlich zumindest bis zur Winterpause Tim Siegin fehlen. Der Torjäger ist beruflich stark belastet und will in dieser Zeit auch seine hartnäckige Verletzung aus der Vorsaison auskurieren.